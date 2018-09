L’Afrique du Sud renvoie son ambassadeur en Israël

L’Afrique du Sud a renvoyé son ambassadeur en Israël après plusieurs mois de crise diplomatique entre les deux pays, a annoncé samedi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

“L’ambassade de la République d’Afrique du Sud présente ses compliments au ministère des Affaires étrangères de l’Etat d’Israël et aux missions diplomatiques et aux organisations internationales accréditées auprès de l’Etat d’Israël, et a l’honneur de les informer que l’ambassadeur de la République d’Afrique du Sud, Monsieur Sisa Ngombane, est retourné à Tel Aviv”, peut-on lire dans le communiqué.Lire la suite sur jforum.fr