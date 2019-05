L’Admor de Satmar se rendra en visite en Israël

Le rav Zalman Leib Teitelbaum, Admor de la ‘hassidout Satmar a annoncé qu’il se rendra en Israël après les fêtes de Tichri. Sa dernière visite en Israël date d’il y a six ans. L’un des objectifs de cette visite est la distribution de fonds aux institutions éducatives orthodoxes antisionistes qui refusent tout budget provenant de l’Etat d’Israël. Âgé de 67 ans, l’Admor de Satmar vit dans le quartier de Williamsburg à Brooklyn, « fief » de cette ‘hassidout qui est l’une des plus importantes et des plus riches parmi les cours ‘hassidiques, mais qui est également est connue pour son opposition farouche au sionisme et à l’Etat d’Israël.Lire la suite sur lphinfo.com