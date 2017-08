D’après des détails qui ont été révélés concernant les entretiens qui ont eu lieu entre la délégation américaine dirigée par Jared Kushner, et la direction de l’Autorité Palestinienne, il ressort une différence gigantesque entre la politique suivie par l’Administration Trump et celle de Barack Obama. Selon le quotidien londonien Al-Hayat, Jared Kushner et Jason Greenblatt […]