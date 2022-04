L’adieu des enfants à leur instituteur assassiné à Bné Brak

De nombreux éloges et paroles d’adieux ont été prononcés au sujet des cinq personnes tuées dans l’attaque de Bnei Brak. Voici un hommage un peu différent. Par la journaliste SivanRahav Méir.

Les élèves de CE2 de l’école Or David ont écrit pour leur instituteur, le rabbin Avishai Yehezkel, et voici l’une des lettres.

« Chère famille du rabbin Avishai, bonjour. Je voulais vous dire que le rabbin Avishai Yechezkel était un très bon rabbin. Il a toujours joué avec nous, et nous a bien enseigné et il était comme un papa pour nous. Il faisait aussi des loteries et aussi il nous a fait une fête avec des petits pains et de la charcuterie.

Le rav Avishai n’a pas renoncé à nous enseigner une seule fois, toujours, il nous enseignait et nous gâtait. J’espère que nous aurons un autre rabbin comme Rabbi Avishai. Ces derniers jours, il voulait nous enseigner la Haggadah de Pessah, il voulait faire des leçons sur les Psaumes avec nous, il étudiait avec nous et organisait le ‘Oneg Shabbat’, il apportait des bonbons, des friandises, et il récitait les Psaumes avec nous et ne manquait pas une seule seconde de Torah, il étudiait constamment.

De la chance d’avoir eu un tel instituteur

Je me sens mal maintenant dans mon cœur, c’est très dur pour moi, mais au moins il nous reste toutes sortes d’histoires et de choses qu’il nous a enseignées et qu’il écrivait, et il avait une belle écriture. Et je me sens mal dans mon cœur et je suis sûr qu’il est au meilleur endroit maintenant et le plus proche de D.ieu et proche des justes.

Et je veux le rendre heureux au Gan Eden et faire ce qu’il nous a toujours demandé : « Faites attention de respecter vos amis ».

1. Bien étudier.

2. Etre bon avec son ami.

3. Parlez dans un langage poli.

4. Et aider son ami dans la joie.

Vous avez eu de la chance d’avoir un tel père et nous un tel instituteur. »