L’acteur juif Adam Sandler exprime un soutien sans réserve à Israël

Kanye West n’a qu’à bien se tenir. Adam Sandler s’engage pour la défense de l’État d’Israël. L’acteur juif américain exprime une fois de plus son soutien clair à l’État Juif.

Contrairement à des célébrités comme Doa Lupe, les sœurs Hadid et même Natalie Portman qui ont parfois critiqué le pays, Adam Sandler soutient clairement l’Etat Juif.

Décomplexé sur la question, il exprime à qui veut l’entendre sa fierté d’être aux côtés d’Israël. « Je déteste les gens qui répandent des mensonges sans fondement. Je ne supporte pas les gens qui critiquent Israël sans être à la place des résidents. Suis-je fier d’être aux côtés d’Israël ? Ma réponse est oui, je serai toujours aux côtés d’Israël ».

Contre Roger Waters

Ce n’est pas la première fois que la vedette d’Hollywood s’exprime en ce sens. Pendant la Seconde Guerre du Liban, il a fait don de centaines de consoles PlayStation et de milliers de jeux aux enfants vivant dans le nord, le sud et Sderot. Il y a 5 ans, il avait mouché l’ex Pink Floyd, Roger Waters, un anti-israélien et antisémite notoire.

« Les artistes qui boycottent Israël me dégoutent, particulièrement Roger Waters qui harcèle les stars qui veulent se produire en Israël » » », déclarait l’acteur américain, invité de l’émission radio SiriusXM d’Howard Stern.

Déjà en 2006, il affirmait à la presse hollywoodienne : « Je soutiens Israël à 100% ! Je déteste que l’on ternisse l’image de ce pays fantastique ».

Qui es-tu Adam Sandler ?

L’acteur de 55 ans est né en 1966 et est l’un des acteurs et comédiens juifs d’Hollywood les plus en vue. Il est né de Stanley Sandler et Judith de la famille Levin et a grandi à Brooklyn et plus tard dans le New Hampshire.

Il a épousé une actrice américaine nommée Jackie Sandler qui s’est convertie dans son sillage et ont deux filles. Curiosité : dans tous ses films, il y a toujours une scène de mariage juif.