L’accord d’adhésion d’Israël et Europe. Qui veut saboter la coopération ?

Le programme-cadre européen pour la recherche et le développement pour la période 2014-2020, “Horizon 2020” s’achèvera d’ici deux ans. Il sera succédé par le plan-cadre FP9 (Framework Program) pour les sept années suivantes. Grâce à sa puissance technologique et scientifique, Israël avait été le premier pays non-européen à signer un traité d’adhésion à “Horizon 2020”, avec à la clé des subventions pour la recherche dans nombreux domaines de pointe. Les trois piliers sur lesquels reposent ces plans septennaux sont : l’excellence scientifique, le soutien à l’innovation de rupture-créatrice de marché et les missions sociétales.Lire la suite sur israelvalley.com