Au moment où le président Donald Trump est profondément plongé dans les dossiers des affaires courantes, se bat contre sa destitution et brigue un nouveau mandat présidentiel, dans le cadre d’une campagne des plus houleuses qu’ait connue les Etats-Unis, le Secrétaire d’Etat, Mike Pompeo, poursuit sans relâche la défense de la position israélienne, et prouve ainsi son amitié sincère à l’égard de l’Etat d’Israël et du peuple juif.