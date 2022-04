La violence arabo-musulmane engage le pronostic vital de l’Etat hébreu

La violence arabo-musulmane s’amplifie et prend des proportions qui vont, à moyen ou long terme, remettre en question le pronostic vital de l’État hébreu. Par Rony Akrich.

Il ne s’agit plus seulement de la région autonome de Gaza ni des territoires de Judée Samarie sous autorité palestinienne. Il s’agit de musulmans israéliens en Galilée, de Bédouins musulmans dans le Néguev, de mahométans fanatiques à Jérusalem. Faut-il rappeler la folie meurtrière de ces Arabes israéliens vivant au sein de ville mixte afin de témoigner du possible vivre ensemble.

En 2021 leur témoignage fut des plus probants: ils mirent à feu et à sang les villes de Lod, Ramla, Acre… Les gouvernements israéliens successifs, colombes ou faucons, ont tous décidé de lier pieds et poings de nos forces de sécurité.

La police est lapidée, ciblée, mais nul ne peut tirer…

Les gardes-frontières sont frappés, insultés, menacés, mais nul ne peut tirer…

L’armée, le dos au mur, est agressée et frustrée, mais nul ne peut tirer…

Surtout ne pas jeter de l’huile sur le feu arabe, surtout ne pas envenimer la situation déliquescente…

Surtout ne pas affirmer sa souveraineté, sa charte d’indépendance…

Israël n’est pas un lieu sûr, car Israël ne le veut point, le juif n’assume guère le pouvoir octroyé par ses victoires et ses victimes tombées sur les champs de bataille et du terrorisme. Une incapacité probante, malgré ces cérémonies hypocrites, à décréter haut et fort l’honneur du peuple Hébreu et non son déshonneur. Tout n’est pas perdu, il suffit de prendre réellement conscience que nous ne sommes plus ces victimes innocentes de Varsovie ou de Marrakech.

Un extrait du Coran

C’est à cause des iniquités des Juifs que Nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites. Et aussi à cause de ce qu’ils obstruent le sentier d’Allah, (à eux-mêmes et) à beaucoup de monde, 161. Puis à cause de ce qu’ils prennent des intérêts usuraires – qui leur étaient pourtant interdits. Et parce qu’ils mangent illégalement les biens des gens. A ceux d’entre eux qui sont mécréants Nous avons préparé un châtiment douloureux. (le Coran: Sourate 4, versets 160 – 161)