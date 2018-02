La ville la plus embouteillée du monde? Tel-Aviv n’est pas dans le TOP 100.

Contrairement à ce que pensent de très nombreux israéliens, les embouteillages de Tel-Aviv semblent « raisonnables ». Selon (1) : « Angeles a été la ville la plus embouteillée du monde en 2017, suivie par Moscou et New York ex-aequo, d’après une étude publiée mardi par le cabinet d’analyses spécialisé dans l’automobile connectée Inrix. Tel-Aviv est finalement située « hors Top 100 ». Les habitants de la Cité des Anges ont passé 102 heures l’an dernier dans les embouteillages, contre 91 heures pour ceux de Moscou à égalité avec les New-Yorkais. Suivent Sao Paulo (86 heures), San Francisco (79), Bogota (75) et Londres (74), affirme cette étude. Paris se place en neuvième position (69 heures). Lire la suite sur israelvalley.com