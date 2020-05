La vidéo saluant les professionnels de la santé arabes d’Israël a été vue plus de deux millions de fois.

Une vidéo vantant les mérites des médecins et des infirmières arabes comme héros de la crise du coronavirus s’est propagée en Israël, et ses créateurs espèrent qu’elle contribuera à faire évoluer la politique du pays. Ce sont plus de deux millions d’Israéliens – représentant plus d’un cinquième de la population israélienne totale – ont regardé cette vidéo de 55 secondes qui montre des Arabes de tout le pays au travail, en blouse. « Maintenant, on les appelle des héros et nous les applaudissons tous », dit le texte.Lire la suite sur israelvalley.com