La vidéo du nouvel attentat à Tel-Aviv

Attaque meurtrière à Tel-Aviv : hier (vendredi) dans la soirée, un terroriste originaire de la ville arabe israélienne de Kfar Qassem a conduit sa voiture vers le sud près de la promenade du bord de mer. Il a brusquement dévié de la voie et a renversé un groupe de touristes. Huit personnes ont été blessées. Alessandro Farini , un jeune avocat italien a été mortellement blessé. Il est décédé des suites de ses blessures. Le reste des blessés a été transporté à l’hôpital Ichilov de la ville, où leur état est estimé de modéré à léger.

Après avoir renversé le groupe de touristes, le véhicule du terroriste s’est renversé sur l’herbe. Un policier ayant le grade d’inspecteur qui se trouvait dans une station-service a entendu le bruit du renversement. Il a couru vers la pelouse et a remarqué plusieurs personnes allongées sur le sol. Le policier s’est approché de la voiture avec les inspecteurs de police de la municipalité de Tel-Aviv. Il a constaté que le conducteur essayait d’atteindre un objet semblable à un fusil qu’il avait en sa possession. Le policier et les inspecteurs ont neutralisé le chauffeur et l’ont tué. Apparemment, cela a empêché une attaque plus importante.

Les forces de Tsahal vont augmenter leurs activités

A l’issue d’une évaluation de la situation tenue ce soir (samedi), le ministre de la Défense Yoav Galant a indiqué que les forces de Tsahal augmenteraient leurs activités en coordination avec la police.

En outre, le ministre de la Défense a décidé de prolonger le bouclage général de la Judée-Samarie. Les points de passage dans la bande de Gaza seront fermés jusqu’au soir du septième jour de Pessah. De plus, les concessions accordées aux Palestiniens en préparation du Ramadan seront annulées. Enfin, les ouvriers palestiniens seront empêchés d’entrer en Israël.