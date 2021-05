La TV palestinienne évoque l’éthique de Tsahal à Gaza

Eviter les dégâts collatéraux, épargner les civils. L’éthique militaire de Tsahal est régulièrement remise en cause par ses détracteurs. C’est pourtant une pratique israélienne de longue date, même si elle permet aux terroristes de s’échapper. Maintenant, une source officielle de l’Autorité palestinienne le confirme également.

Un journaliste de l’AP TV raconte ce dont il a été témoin à Gaza:

Journaliste officiel de PA TV: «Lorsqu’ils ont été informés que cette tour allait être attaquée. Le site a été complètement évacué. Le pâté de maisons, la rue, les bâtiments civils et les bâtiments résidentiels de la zone – complètement – y compris les enfants et les femmes, et nous l’avons vu. Le garde qui travaille dans cette tour a été averti par un appel téléphonique de l’Agence de sécurité israélienne. Ils lui ont dit mot pour mot: «Évacuez la tour et dites-leur que cette tour sera attaquée. Elle sera attaqué à tout moment. Après cette conversation, cette tour a été attaquée environ deux heures plus tard.

[Télévision PA officielle, 11 mai 2021]