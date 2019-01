La tchatche ! Deux israéliens remportent le prix des meilleurs débatteurs

Issus du peuple du « Pilpoul », deux israéliens reconnus meilleurs débatteurs, ça vous étonne ? Elèves de l’Université hébraïque de Jérusalem, Elaye Karstadt et Roy Schulman ont remporté le championnat mondial de débats universitaires qui a eu lieu début janvier au Cap.

Les meilleurs débatteurs au monde ! Il aura fallu attendre 16 ans pour que ce championnat quelque peu spécial qui vit le jour à Glasgow en 1981 se retrouve une seconde fois en Afrique du Sud, parti pour neuf manches, son quart de finale, sa demi-finale et sa finale.

Un concours qui met en présence des milliers d’étudiants venus de dizaines de pays se devant de s’exprimer sur diverses questions d’actualité, convaincre les juges de la justesse de leurs arguments à propos de positions convenues d’avance.

Ainsi, Joseph Mireku, porte-parole de la « Speech Forces Organization », a tenu à déclarer que pareille rencontre visait à « améliorer le dialogue et le débat en aidant les jeunes à développer des outils de pensée critique » et la directrice du tournoi, Emma Tiffin, d’ajouter que « les objectifs étaient de renforcer les liens internationaux, de promouvoir les échanges culturels et de mettre au défi certains des plus brillants esprits du monde. »

Roy Schulman (candidat à la maîtrise à Yehud) et Elaye Karstadt (étudiante au doctorat à Jérusalem) mais aussi Amichai Even-Chen et Ido Kotler de l’Université de Tel Aviv s’étaient donc qualifiés pour la finale, (série anglophone), après que notre joyeuse équipe ait affronté des milliers d’étudiants venus de partout…

Premiers sur 900 !

Et c’est donc notre duo de favoris qui après avoir dû faire face à des équipes venues de Russie, de Malaisie et du Japon, apparemment sans la moindre difficulté, est arrivé premier du célèbre concours « World University Debating Championship »… (vainqueur devant 900 participants ! ), la session finale portant sur la question de savoir s’il aurait été préférable que la communauté noire d’Afrique du Sud rejette le compromis obtenu avec la chute du régime de l’apartheid dans les années 1990…

Un sujet parmi d’autres dont la politique économique, l’éthique de la guerre, les relations internationales, le féminisme, etc.

Et Roy Shulman, le nouveau champion du monde, de déclarer : « Le débat est non seulement un sport, mais également un outil unique pour développer des capacités logiques et rhétoriques, exposer les étudiants à des opinions variées, remettre en question leur position personnelle et les amener à réellement écouter « l’autre ».

Et Naama Weiss, présidente du « Debate Club de l’Université hébraïque », de conclure : « Quasiment à chaque compétition nous rencontrons des étudiants venus de pays hostiles à Israël. Mais même avec eux nous arrivons presque toujours à nous parler, à nous entendre, conscients qu’il est mille fois plus important que nous puissions engager un dialogue avec ceux qui sont en désaccord avec nous qu’avec nos meilleurs amis…. »