La Suisse suspend le financement de l’UNRWA…

La Suisse a annoncé mardi qu’elle suspendait le financement de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés arabes palestiniens après la publication d’un rapport d’éthique qui révèle une mauvaise gestion et surtout un abus d’autorité aux plus hauts niveaux de l’agence. Le rapport interne du service d’éthique de l’UNRWA, dont l’AFP a obtenu une copie, évoque des allégations d’inconduite sexuelle, de népotisme et de discrimination…Lire la suite sur tel-avivre.com