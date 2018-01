La Suède, pays dangereux pour les Juifs, peut devenir un danger pour l’Europe | Par Shimon Samuels (Centre Simon Wiesenthal)

“Watching The Moon At Night“ est une puissante sonnette d’alarme.

La semaine dernière paraissait dans le New York Times un éditorial d’une éminente journaliste suédoise, Pauline Neuding. Elle y exposait “Une vérité gênante pour la Suède”, révélant “des harcèlements en série” et des menaces qui pèsent sur les dix-huit mille citoyens juifs du pays. C’est dans ce contexte qu’elle mentionnait un communiqué du Centre Wiesenthal “invitant les voyageurs qui se rendraient, en 2010, au sud de la Suède, à faire preuve de la plus grande prudence”.

Mme Neuding mettait en évidence un revirement survenu dans l’origine des incidents antisémites : les extrémistes de droite y totalisent un énorme 51 % “attribué aux extrémistes musulmans”, les extrémistes de gauche 25 %, et l’extrême droite seulement 5 %. Lire la suite sur lemondejuif.info