La start-up Nucleai née en Israël. Les biopsies passées au scanner.

Les biopsies passées au scanner. La start-up Nucleai a été fondée en 2017 par Veidman avec Eliron Amir (CTO) et Lotan Chorev (VP R&D). Basée à Tel Aviv, elle développe un logiciel qui utilise la vision par ordinateur, les algorithmes et l’intelligence artificielle (IA) pour scanner les biopsies. Le logiciel traite ensuite l’information – en la comparant à des milliers d’autres analyses déjà effectuées – pour identifier les problèmes et les signaler aux pathologistes qui supervisent le processus. (Source : alliancefr.com)Lire la suite sur israelvalley.com