La start up israélienne New Phase travaille à faire du cancer “stade 4” une maladie chronique

Faire en sorte que le cancer devienne une maladie chronique et non plus mortelle: tel est l’ambition d’Ofer Shalev et Rafi Hof, fondateurs en 2013 de la startup New Phase, basée à Petah Tikva.

New Phase a développé un nouveau traitement basé sur la chaleur pour prolonger l’espérance de vie des patients atteints de cancer au stade 4 et ayant déjà épuisé toutes les ressources existantes.Lire la suite sur tribunejuive.info