La société Flytrex (Israël) livrera des colis à l’aide de drones.

Une start up israélienne ambitionne de devenir le FedEx des airs. La société Flytrex veut livrer des colis à l’aide de drones et utilise un logiciel plus novateur que, par exemple, la société Amazon qui teste déjà les envois par drones.

Le logiciel de Flytrex peut faire plus que transporter des colis du point A au point B. Les drones disposent d’informations sur les conditions météorologiques, sur la topographie et sont avisés de la présence d’autres drones dans les airs.

Flytrex a démarré un projet pilote avec les services postaux ukrainiens. Ses drones pourront à l’avenir transporter des colis pesant jusqu’à trois kilogrammes et les délivrer en moins d’une demi-heure. (http://israelentreleslignes.com)