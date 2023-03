La société de notation de crédit Fitch maintient la note A+ à Israël

La société de notation de crédit Fitch, a annoncé maintenir la note A+ à Israël. La société explique qu’une telle note tient compte de l’équilibre entre une économie diversifiée et robuste qui possède une valeur ajoutée élevée, des indicateurs financiers externes solides et un ratio PIB/dette publique élevé, des risques sécuritaires importants et une instabilité politique qui retarde la mise en oeuvre des politiques.Lire la suite sur lphinfo.com