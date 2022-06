On le pensait disparu ou du moins on avait décidé de vivre comme s’il n’existait plus: le Corona se rappelle à notre bon souvenir.

Le nombre quotidien de personnes contaminées en Israël a dépassé les 10 000 et celui des malades hospitalisés a augmenté de 106% entre la semaine dernière et cette semaine. Lire la suite sur lphinfo.com