Dr. Mustapha Barghouti, « député » au parlement de Ramallah pour le Fatah, a été interviewé sur une station de radio sud-africaine. Il a évoqué la situation politique en Israël et particulièrement la participation de la population arabe israélienne au scrutin. Il a estimé qu’il était bon que les partis arabes se soient unis dans une seule liste et a indiqué comment il considérait leur participation à la vie démocratique israélienne: « Nous pensons que les Palestiniens citoyens d’Israël qui ont une sorte de citoyenneté (sic) doivent aller voter car ainsi, ils augmentent le nombre de Palestiniens qui s’opposent au régime d’apartheid et qui soutiennent notre combat ».Lire la suite sur lphinfo.com