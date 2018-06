La saison croisée France – Israël commence !

Une saison exceptionnelle avec plus de 120 événements prévus en Israël dans les domaines de la culture, de la science et de l’innovation. Pendant 6 mois : du 31 mai à fin novembre 2018.

« Nos deux pays partagent une responsabilité et une ambition. Ils ont la responsabilité de dépasser le présent pour construire la paix. L’ambition d’être des acteurs et non des sujets de l’Histoire, des créateurs et non de simples consommateurs de la modernité. » Extrait du discours du président de la République française Emmanuel Macron.Lire la suite sur tel-avivre.com