La sainte matrone juive de la Zumba

Un jour au milieu des années 1990, le danseur et chorégraphe Alberto « Beto » Perez avait oublié d’amener sa musique habituelle pour son cours d’aérobic à Bogotá, en Colombie. Il décide donc de mettre ses musiques favorites du moment, un mélange de salsa et son cours d’aérobic enseigné dans sa classe devient une fête de danse. Lui et ses étudiants ont tellement eu de plaisir et de bonnes sensations qu’il ont décidé de donner au cours le nom de «rumba».

Quelques années plus tard, le professeur déménage incognito à Miami et il reçoit un appel d’un certain Alberto Perlman, le fils d’une de ses anciennes étudiantes de Bogata. Madame Raquel Perlman, amoureuse des cours de rumba de son professeur d’aérobic n’a pas cessé de penser à lui depuis son départ au States… et en bonne mère juive, elle le présente à son fils pour les réunir et démarrer une entreprise. Ainsi, les deux émigrés colombiens se réunissent dans un Starbucks pour mettre en place leur grande idée! Ils lancent la Zumba et montent des succursales à travers le monde.

La Zumba cachère