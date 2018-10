La Russie dit “Niet” à Netanyahu : Moscou rejette toute souveraineté israélienne sur le Golan

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a indiqué mercredi que son pays n’accepterait aucun changement de statut pour les hauteurs du Golan, ce que Moscou, avec la grande majorité de la communauté internationale, considère comme un territoire syrien occupé.

“Le statut des hauteurs du Golan est déterminé par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies”, a déclaré M. Lavrov aux journalistes à Moscou. “Changer ce statut en évitant le Conseil de sécurité, de mon point de vue, constituerait une violation directe de ces résolutions”, a-t-il ajouté.

