La réponse au terrorisme : 13 nouvelles familles s’installent à Kfar Aza

Allez comprendre ! Allez expliquer au monde comment ces fous d’Israéliens ne se laissent jamais impressionner par la terreur.

Les familles s’installent malgré les alertes à la roquette, aux ballons incendiaires. Quant aux découvertes de tunnels du Hamas sous la clôture…Rien n’y fait. Pas plus que les 4 maisons heurtées par les missiles, et la mort de James Kedoshim, frappé en 2008 par une roquette alors qu’il bêchait son jardin. Décidemment, la vie au Kibboutz Kfar Aza est plus forte que tout.

Situé à moins de deux kilomètres de la clôture qui entoure la bande de Gaza, le kibboutz Kfar Aza compte environ 800 habitants. Il construit actuellement 38 nouvelles unités de logement et vient d’accueillir 32 nouveaux membres (13 familles). Une dizaine de familles sont sur liste d’attente.

Accueillir les nouveaux venus

« Je ne compte plus les jours d’écoles manqués par les enfants », raconte Nava, une maman de 34 ans. « Certaines semaines, nous sommes confinés la moitié du temps dans les chambres fortifiées des maisons. Quand vraiment cela devient insupportable, alors on part décompresser chez des amis. De plus en plus souvent, des inconnus nous accueillent gracieusement dans le nord du pays. Mais à chaque fois, on revient ».

Est-ce que certaines familles ont quitté définitivement le Kibboutz ? « Oui », répond Nava. Cinq familles sont parties. Mais, en fin de compte, nous n’avons pas assez de maisons pour accueillir les nouveaux venus. Même les réservations de chambres d’hôtes affichent complet à Kfar Aza et dans la région.

A croire que les Israéliens ne lisent pas les journaux et ne regardent pas la télévision.