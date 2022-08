A une semaine de la rentrée des classes, il n’est toujours pas certain qu’elle aura bien lieu en temps et en heure. Le conflit qui oppose les syndicats d’enseignants au ministère des Finances ne s’arrange pas, au contraire. La question des salaires pour les débutants comme pour les professeurs plus expérimentés n’a pas été réglée et chacun campe sur ses positions.Lire la suite sur lphinfo.com