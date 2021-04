La relation particulière d’Israël avec son alliée chiite : L’Azerbaïdjan

La relation entre Israël et l’Azerbaïdjan est l’une des réalisations les plus inattendues de Jérusalem. Des liens étroits avec un pays à majorité chiite qui voit Israël comme l’un de ses plus anciens alliés, et certainement l’un de ses plus stratégiques les partenaires.

La portée de la profonde amitié des deux nations a été révélée lors de la guerre du Haut-Karabakh de 2020, au cours de laquelle l’Azerbaïdjan a marqué une victoire éclatante, en partie avec l’aide des armes israéliennes. Il faut également se rappeler que l’Azerbaïdjan est frontalier de l’Iran au sud et que Bakou a réussi à naviguer dans ses relations avec Jérusalem et Téhéran.

Le ministre des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, 47 ans, dirige le volet diplomatique de l’Azerbaïdjan. Il était auparavant ministre de l’Éducation du pays.

Dans une interview exclusive avec Israel Hayom , il parle de la relation spéciale de son pays avec Israël, de sa gratitude envers Jérusalem pour son aide pendant et après le conflit du Haut-Karabakh et de son appréciation pour le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il évoque également la possibilité que Bakou joue le rôle de médiateur entre Jérusalem et Téhéran.

«L’Azerbaïdjan et Israël entretiennent de solides relations bilatérales et une solide amitié. Israël a été l’un des premiers pays à avoir reconnu l’indépendance de l’Azerbaïdjan et nous l’apprécions vivement. Notre coopération est étroite et mutuellement avantageuse, et elle couvre les domaines politique, économique, militaire et autres », a déclaré Baïramov.

Q: L’Azerbaïdjan considère-t-elle Israël comme un partenaire stratégique?

R: «Le partenariat Azerbaïdjan-Israël est solide, global et multidimensionnel. Nous sommes satisfaits du niveau de développement des relations entre nos pays. Pour renforcer notre coopération, nous avons déjà signé plus de 10 accords, tandis que 20 autres projets différents sont à l’étude. Ces documents constituent un bon cadre pour le développement de nos relations.

Q: Que pensez-vous des efforts du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour favoriser les relations entre Israël et l’Azerbaïdjan?

R: «Les relations personnelles entre les dirigeants de nos nations jouent un rôle important dans le développement du partenariat interétatique. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s’est rendu pour la dernière fois en Azerbaïdjan fin 2016. Cette visite a été très productive. Des documents importants ont été signés à cette occasion. Ils comprenaient, entre autres, un accord visant à créer une commission économique mixte. »

Q: Les réalisations marquées lors de la guerre du Haut-Karabakh ont-elles renforcé les liens entre les pays?

R: «Pendant la guerre de 2020, l’Azerbaïdjan a bénéficié du soutien sincère d’Israël. Nous apprécions vivement l’assistance humanitaire [fournie] par Israël aux victimes des attaques de missiles de l’Arménie contre la ville de Ganja, située loin de la zone de guerre. Cette attaque a coûté à elle seule la vie à 33 civils azerbaïdjanais.

Les Israéliens d’origine azerbaïdjanaise ont organisé des rassemblements pour manifester leur protestation contre l’agression de l’Arménie et pour exprimer leur solidarité avec l’Azerbaïdjan. L’utilisation habile par les forces armées azerbaïdjanaises d’armes de haute technologie et de haute précision, y compris celles produites en Israël, en particulier les drones, a joué un rôle important dans la victoire militaire. Je suis convaincu que nos relations bilatérales seront encore renforcées et approfondies dans divers domaines après la guerre.

Q: Israël sera-t-il impliqué dans la réhabilitation du Haut-Karabakh? Et si oui, comment?

R: «Après la restauration de notre intégrité territoriale, nous sommes entrés dans l’ère de l’après-guerre. Désormais, les principales priorités sont la réhabilitation et la reconstruction des territoires libérés et le retour des azerbaïdjanais dans leur patrie. Nous nous félicitons de la participation des pays amis et des partenaires au processus de réhabilitation. Bien sûr, les entreprises israéliennes peuvent également adhérer. La charge de travail est énorme. Cela comprend, mais sans s’y limiter, le déminage, la construction d’infrastructures et la mise en place de villes et villages intelligents. »

Q: Quelle est la gravité de la situation infrastructurelle dans le Haut-Karabakh?

R: «Il est difficile de décrire le degré de destruction dans les territoires libérés par l’Azerbaïdjan. Cela concerne des centaines de villes et villages. Presque tous les monuments culturels et sites religieux, hôpitaux, écoles et bâtiments résidentiels ont été pillés puis rasés. Les endroits où la population azerbaïdjanaise comptait des dizaines de milliers d’habitants sont devenus des villes fantômes.

Dans de nombreux cas, il ne reste plus un seul bâtiment sur lequel lever un drapeau. Toutes les zones libérées sont fortement contaminées par des mines et des munitions non explosées. Des dégâts importants ont également été infligés à l’environnement. Jusqu’à 20 pour cent de toutes les forêts ont été délibérément rasées. Pendant des décennies d’occupation, l’Arménie a tout fait pour empêcher le retour de centaines de milliers d’azerbaïdjanais dans leurs foyers d’origine. Mais nous sommes déterminés à reconstruire, reconstruire et réhabiliter ces territoires.»

Q: Quelle est votre réaction aux affirmations de l’Arménie selon lesquelles l’Azerbaïdjan a fait du tort à des innocents pendant la guerre?

R: «Pendant et après la guerre, l’Azerbaïdjan a toujours strictement respecté les normes et principes du droit international humanitaire, y compris les Conventions de Genève de 1949. Dès le premier jour des hostilités, le commandement militaire azerbaïdjanais a donné des instructions spéciales au personnel militaire sur la nécessité de respecter les Conventions de Genève.

Notre armée n’a jamais délibérément ciblé les civils, que nous considérons comme nos citoyens. De plus, notre armée est équipée d’armes de haute précision, y compris de fabrication israélienne. De quoi [nous] permettent de réduire considérablement les soi-disant «dommages collatéraux».

«Entre-temps, l’ennemi a souvent déployé des systèmes d’artillerie lourde et de roquettes dans les zones résidentielles. Les forces arméniennes ont activement utilisé ces armes pour bombarder des zones azerbaïdjanaises densément peuplées. La ville azerbaïdjanaise de Terter a subi des destructions particulièrement lourdes. Elle a même été surnommée «Stalingrad» par des journalistes étrangers.

Les commandants arméniens utilisaient souvent les écoles et les jardins d’enfants comme quartier général militaire. Tous ces faits ont été enregistrés par des journalistes étrangers stationnés du côté arménien. Il convient de noter que 101 civils azerbaïdjanais ont été tués et environ 500 ont été blessés lors d’attaques de missiles et d’artillerie par les forces armées arméniennes. Chaque cas de décès de civils est documenté dans les rapports du médiateur azerbaïdjanais avec tous les détails et circonstances.

«Bien sûr, nous regrettons la perte de chaque vie humaine, qu’elle soit azerbaïdjanaise ou arménienne. Mais il faut souligner que même selon les données officielles présentées par l’Arménie, le nombre de victimes civiles arméniennes est deux fois inférieur au nombre de civils azerbaïdjanais qui ont perdu leur vie pendant les hostilités.

Q: Contrairement à de nombreux pays de la région du Caucase, l’Azerbaïdjan est connu comme une nation qui a un lien très fort avec sa communauté juive. Quelle est la clé de ce succès historique?

R: «L’Azerbaïdjan est reconnu comme l’un des centres internationaux du multiculturalisme. Pendant des siècles, les Juifs et les Azerbaïdjanais ont vécu ici dans la paix et l’amitié. Nous sommes fiers de perpétuer cette bonne tradition aujourd’hui. La communauté juive est une partie très active de notre société. Il y a sept synagogues en Azerbaïdjan, dont cinq à Bakou.

Nous avons aussi des écoles et des centres culturels juifs. Des relations étroites entre nos nations et des contacts interpersonnels actifs sont un élément important de nos relations bilatérales. La communauté juive d’Azerbaïdjan et la diaspora azerbaïdjanaise en Israël, composée principalement de juifs d’Azerbaïdjan, jouent un rôle très actif dans le développement de nos relations.

Q: Pensez-vous que l’Azerbaïdjan a les capacités de servir de médiateur entre Israël et l’Iran?

R: «Nous suivons attentivement les développements dans la région du Moyen-Orient. Nous appelons toujours à l’instauration de la paix et de la sécurité. Nous sommes fermement convaincus que cela contribuera au développement et à la prospérité de toute la région. Aussi, l’Azerbaïdjan est toujours prête à contribuer à la sécurité et à la coopération aux niveaux régional et mondial. »

Cet article a été publié pour la première fois dans Israel Hayom.