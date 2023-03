La Réforme judiciaire israélienne expliquée aux Nuls

« Fin de la démocratie » pour les uns, rétablissement de l’équilibre des pouvoirs pour les autres, la réforme judiciaire entamée par le nouveau gouvernement est un sujet qui déchaîne les passions, pour des raisons profondes sur lesquelles il conviendrait de s’interroger. L’objet du présent article est toutefois plus modeste : comprendre en quoi consiste la réforme et quelle est la situation qu’elle vient corriger. Par Pierre Lurçat pour Israël Magazine.

Réforme judiciaire. « Il convient de dire les choses de manière claire : s’agissant des juges de la Cour suprême, qui tranchent des questions touchant aux valeurs, à la sécurité et à la politique, le choix des juges par des juges n’est pas admissible. Ce n’est pas par hasard qu’une telle méthode n’existe dans presqu’aucun pays au monde. Il ne s’agit pas de démocratie, mais d’oligarchie » . Ce diagnostic sévère n’est pas celui de Yariv Levin ou d’un autre membre du Likoud. Il s’agit des propos du professeur Israël Auman, Prix Nobel d’économie et spécialiste de théorie des jeux. Pour comprendre comment Israël est devenu cette oligarchie judiciaire, un retour en arrière est nécessaire.

La Cour suprême avant la « Révolution constitutionnelle »

Jusqu’à la fin des années 1980, la Cour suprême était une institution respectée du pays. Tout n’était certes pas parfait, et le système de nomination des juges avait notamment fait l’objet de critiques lors de son adoption en janvier 1953. A cette époque, c’était des rangs de la gauche que venaient les critiques. Efraim Tabori, député Mapaï, affirma ainsi que « le système judiciaire doit être à l’écoute de la mentalité, des sentiments et des opinions du peuple. Les juges sont les juges du peuple et ils ne siègent pas dans l’Olympe ».

Les tribunaux et la Cour suprême se cantonnaient dans leur rôle, celui de trancher des conflits juridiques, en se gardant d’intervenir dans des questions politiques et de prendre parti sur les sujets divisant la société israélienne.

Il existait en effet deux filtres essentiels régulant l’accès à la Cour suprême et aux autres tribunaux : celui du caractère justiciable et celui de l’intérêt à agir. D’après le premier, ne pouvait être tranché par les tribunaux qu’une question « justiciable », c’est-à-dire un litige portant sur une question de droit. En vertu du second filtre, seule une personne directement touchée par une décision pouvait la contester devant les tribunaux.

L’activisme judiciaire du juge Aharon Barak

Ces deux filtres essentiels ont été quasiment abolis par la « Révolution constitutionnelle », au début des années 1990 et est l’œuvre d’un homme seul, Aharon Barak. Celui-ci a largement ouvert les portes de la Cour suprême, en permettant à quasiment toute personne (mais aussi à des ONG financées par des pays étrangers) de saisir la Cour suprême, siégeant en tant que Haute Cour de Justice (« Bagatz »).

Aux débuts de l’Etat, la Cour suprême avait pour mission d’entendre des recours contre des décisions administratives (équivalent du Conseil d’Etat en France) et de servir de voie de recours ultime, en chapeautant l’ensemble du système judiciaire. Ce n’est qu’à partir de la fin des années 1980 qu’elle a commencé à se mêler de décisions politiques.

Barak, partisan convaincu de la doctrine de l’activisme judiciaire, il a progressivement supprimé la distinction entre droit et politique, en faisant de la Cour suprême l’arbitre ultime de tous les conflits qui divisent la société israélienne, en bousculant le fragile statu quo instauré par David Ben Gourion en 1948 entre laïcs et religieux.

Rétablir l’équilibre des pouvoirs

C’est pour mettre fin à cela que la réforme a été lancée par Yariv Levin (Voir IM 267). Son premier volet concerne la nomination des juges. En redonnant au peuple la compétence de choisir des juges, elle entend mettre fin au système oligarchique dénoncé par le professeur Auman et rapprocher les juges du peuple, dont ils se sont progressivement coupés.

Le deuxième volet de la réforme, vise à priver la Cour suprême de son droit d’ingérence absolu dans tous les domaines de la vie publique, en rétablissant la distinction entre droit et politique et le domaine réservé du gouvernement, de l’armée ou de la diplomatie. Il s’agit de remettre de l’ordre dans l’édifice politique et de « remettre à leur place » les juges de la Cour suprême, qui se sont érigés en premier pouvoir sous la houlette du juge Aharon Barak et de ses successeurs .

Dans le même sens, la réforme entend supprimer le critère de « raisonnabilité », qui permettait à la Cour suprême d’annuler quasiment n’importe quelle décision du gouvernement, de l’armée ou de tout autre organe exécutif ou élu, en arguant qu’elle a été prise de manière « déraisonnable »… Cela permettait en effet aux juges d’utiliser leur appréciation subjective sans aucune limite ni critère objectif.

Clause dérogatoire

C’est également cet objectif qui est visé par le quatrième volet de la réforme, sous le terme un peu abscons de « clause dérogatoire » (ou « clause de contournement »). De quoi s’agit-il ? Tout simplement de répondre à la question fondamentale de savoir qui doit avoir le dernier mot, en cas de désaccord entre le pouvoir exécutif et la Knesset d’une part, et la Cour suprême de l’autre. Cette question cruciale est aujourd’hui au cœur du débat politique.

Aux yeux des opposants de la réforme, qui appartiennent au camp laïc de gauche, il est tout à fait normal que les juges soient en majorité de leur bord… Cela leur permet de conserver le pouvoir même quand ils l’ont perdu dans les urnes. C’est une des raisons principales de la virulente opposition actuelle, au sein du camp « Tout sauf Bibi ». La clause dérogatoire permettra à une majorité absolue de 61 députés de faire revoter une loi qui avait été invalidée par la Cour Suprême. Ce faisant, elle redonnera à la Knesset – et à travers elle, au peuple – le dernier mot dans le débat démocratique.

Rétablir la démocratie

L’enjeu de la réforme est simple : il s’agit ni plus ni moins que de rendre à la Knesset et au gouvernement le pouvoir qui leur a été dérobé par la Cour suprême depuis la « Révolution constitutionnelle » d’Aharon Barak. Le député Simha Rothman : « restituer au peuple et à ses représentants le pouvoir que se sont arrogé des juges non élus ». Enjeu crucial pour la démocratie et pour l’avenir d’Israël.

P. Lurçat

Avant 1992 Depuis 1992 Après la réforme Accès aux tribunaux Filtré par les critères de « justiciabilité » et « d’intérêt à agir » Elargi sans limite (Toute personne physique ou morale, y compris des ONG financées par des pays étrangers) Filtré par les critères de « justiciabilité » et « d’intérêt à agir » Domaine d’intervention de la Cour suprême Limité aux questions juridiques Sans limite = politique, armée, société, etc. Limité aux questions juridiques Nomination des juges Nommés par les juges (“oligarchie judiciaire”) Nommés par les juges (“oligarchie judiciaire”) Nommés par les juges et par des élus Clause dérogatoire Inexistante Limitée (Loi sur la liberté professionnelle) Etendue (majorité de 61 députés pour faire revoter une loi invalidée par la Cour Suprême) Critères d’appréciation des juges Légalité des actes et décision (critère objectif) Légalité et « raisonnabilité » (critère subjectif) Légalité des actes et décision (critère objectif)

SOURCE: ISRAEL MAGAZINE

Découvrez un exemplaire du magazine gratuitement