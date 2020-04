Levi a quatre enfants, deux ordinateurs et une pile interminable de messages WhatsApp de leurs professeurs. Débordée, elle a enregistré une diatribe de 90 secondes sur les épreuves et les tribulations de l’apprentissage en ligne qui a fait le tour du monde, le coronavirus ayant forcé les parents et les enfants à apprendre et à travailler à la maison.Lire la suite sur israelvalley.com