La propagande antisémite est interdite sauf pour…

A quand Google tenu responsable de ses publications ? En principe, dans tout pays démocratique digne de ce nom, il est tout à fait condamnable de se faire l’écho de propos racistes, antisémites, interdit de propager des incitations à la haine, au suicide, bref, il est défendu de faire l’apologie de toutes formes de violences … Comment se fait-il qu’il n’en soit pas de même dans ce pays nommé « Google » et sa filiale « YouTube » ?

La propagande antisémite et son contrôle. Car il s’agit bien là de la responsabilité de contrôler les dérives possibles de ce monde nouveau d’autant plus dangereux que toute publication s’y répand à la vitesse d’une lumière devenue numérique !

Ainsi l’information prise et reprise, collée et copiée des milliards de fois qui explique sans complexe que la star actuelle du monde du Web recommande un blogueur connu pour ses théories conspirationnistes anti-juives et son langage sexiste et homophobe !

« PewDiePie — Felix Kjellberg de son vrai nom » —compte à ce jour plus de 76 millions d’abonnés, majoritairement constitués de très jeunes afficionados, ce qui fait de sa chaîne l’une des trois les plus populaires de la plateforme.

Il recommande des sites aux langages antisémites

Et Kjellberg de se mettre en avant dans une vidéo publiée dimanche… De se permettre de recommander plusieurs chaînes YouTube qu’il aime regarder, des sites aux langages antisémites, sexistes, homophobes et plus encore… en particulier toutes celles qui évoquent ouvertement la théorie du complot de la « question juive » diffusées sur toutes les plateformes des réseaux sociaux…

Il faudra attendre le mois de février 2017 pour que YouTube exprime quelques regrets après la diffusion d’une vidéo de deux hommes sud-asiatiques, habillés d’un pagne, portant une pancarte sur laquelle est écrit en énorme « Mort aux Juifs » lui laissant tout de même le temps d’être visionnée par six millions de personnes avant que Google, l’heureux propriétaire de YouTube fasse le nécessaire pour la faire disparaître…

Et alors… Juste un coup d’épée dans l’eau ?

Rien de changé…

Regardez sur Google…

Tout y apparaît toujours du pire comme du meilleur !

Dommage pour le meilleur… Empêcher le pire S.V.P