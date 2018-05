La prochaine ambassade transférée à Jérusalem sera…européenne

Les premiers à franchir le pas, furent les Etats-Unis. C’est ensuite le Guatemala et le Paraguay qui, à quelques jours d’écart l’un de l’autre, installèrent leur ambassade respective à Jérusalem. Contre toute attente, la prochaine représentation diplomatique qui déménagera de Tel-Aviv à Jérusalem sera membre de l’Union européenne.

Binyamin Netanyahou l’avait prédit, après les Etats-Unis, d’autres pays emboîteront le pas de Donald Trump en installant leur ambassade à Jérusalem. Certes, ils n’y a pas foule, mais chaque annonce est accueillie comme un mini tremblement de terre.

Une ambassade à Jérusalem ? Il faillait beaucoup d’imagination aux Israéliens pour échafauder un tel scénario. Il y a à peine quelques mois, personne n’aurait pu croire qu’un seul pays oserait rompre LE consensus, à propos de Jérusalem. Hormis les déclarations de bonnes intentions, les chancelleries étaient bien frileuses lorsqu’il s’agissait de reconnaître officiellement Jérusalem comme capitale d’Israël.

Ils sont donc 3 pays à l’avoir fait. Trois drapeaux qui flottent désormais dans le ciel de Jérusalem sur les toits d’ambassades et non plus de consulats. Les Etats-Unis, Le Guatemala et le Paraguay.

Alors que l’Union européenne par la voix de sa ministre des Affaires étrangères a clairement annoncé qu’elle s’en tenait à la position de l’ONU, c’est à dire qu’elle considère qu’il ne peut y avoir de représentation diplomatique européenne à Jérusalem tant que le statut de la ville n’est pas réglé, certains membres jouent les trublions.

A qui le tour ?

En pole position, la république Tchèque. Cette dernière est parvenue à bloquer (avec le soutien de la Hongrie et de la Roumanie) une résolution européenne critiquant le transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem.

Si le président tchèque Milos Zeman répète à l’envi que son pays doit aussi transférer son ambassade à Jérusalem, il risque fort de ne pas être le premier pays européen à le faire.

Le ministre roumain des Affaires étrangères a confirmé cette semaine que son pays avait levé les derniers obstacles sécuritaires et administratifs à un tel déménagement. Teodor Melescanu a même précisé que les démarches étaient somme toute assez simples. Le transfert ne devrait plus tarder.

La quatrième représentation diplomatique qui s’installera à Jérusalem sera sans doute roumaine, à moins que la Hongrie, ou le Honduras ne la double de vitesse…