La princesse Alice de Battenberg, belle mère de la reine d’Angleterre et « Juste parmi les nations »

Si vous êtes un adepte de la série « The Crown », disponible sur Netflix vous avez dû faire la connaissance de la princesse Alice de Battenberg. Mère du prince Philip, belle-mère de la reine d’Angleterre et membre de la royauté au passé tumultueux. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, celle-ci a caché de nombreuses familles. Portrait de cette « Juste parmi les nations ».



La princesse Alice de Battenberg est une personnalité attachante au passé mouvementé qui n’est autre que la mère du prince Philip et par conséquent la belle-mère de la reine d’Angleterre.

Elle voit le jour le 25 février 1885, au Château de Windsor, en présence de son arrière-grand-mère, la reine Victoria, et partage son enfance entre l’Angleterre et l’Allemagne. Princesse de Battenberg de par sa naissance, elle accède ensuite au titre de princesse de Grèce et Danemark grâce à son mariage avec André de Grèce. Ensemble, ils auront cinq enfants, dont le prince Philip, unique garçon et petit dernier de la fratrie.

Alice de Battenberg, une vie d’exil

Contrainte à l’exil après la Première Guerre Mondiale, la jeune femme connaît un destin plus que tumultueux. En plus de sa surdité, découverte à la naissance, elle est diagnostiquée schizophrène et envoyée dans un sanatorium, en Allemagne. De nombreuses années durant, la princesse Alice vit séparée des siens réfugiés aux quatre coins du globe. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, lorsque la monarchie grecque est restaurée, elle est autorisée à retourner dans son pays d’adoption où elle travaille aux côtés de la Croix-Rouge et cache de nombreuses familles juives.

Durant la Seconde Guerre mondiale, elle se serait ainsi servie de sa surdité pour sauver la vie d’une famille juive, expliquait Associated Press en juin 2018. Elle aurait notamment utilisé cet argument pour empêcher la Gestapo de fouiller son domicile durant l’occupation nazie en Grèce. Elle se verra attribuer après son décès le titre de « Juste parmi les Nations », qui revient aux personnes ayant protégé des Juifs durant la shoah. Bien des années plus tard, en 2018, le prince William rencontrera un descendant de cette famille de rescapés, Philippe Cohen, en Israël.

Une fois la Grèce libérée, elle fonde un ordre religieux orthodoxe afin de soigner les plus nécessiteux. Mais en 1967, lorsque la monarchie s’effondre de nouveau, Alice de Battenberg se voit, encore une fois, forcée de fuir. C’est au Palais de Buckingham, auprès du prince Philip et de sa belle-fille la reine Elisabeth II, qu’elle trouve refuge. Elle y décèdera deux ans plus. Selon ses dernières volontés, elle repose aujourd’hui à Jérusalem.

