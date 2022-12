La première mosquée britannique fut construite par un juif

Le journal britannique The Sun a publié l’année dernière une sélection de photos uniques de la plus ancienne mosquée britannique de Woking, dans le Surrey, datant de l’ère victorienne. Les images montrent les premiers jours du 20e siècle de la première mosquée de Grande-Bretagne ; la mosquée Shah Jahan, qui a été construite en 1889, à environ 50 km au sud-ouest de Londres.

La belle mosquée a été conçue par l’architecte William Isaac Chambers ; qui a incorporé des éléments de l’architecture du Moyen-Orient, un dôme, des minarets et une cour. Les images montrent la mosquée historique accueillant la royauté et les roturiers lors d’importantes célébrations islamiques.

Certaines photos montrent des fidèles musulmans pendant la prière de l’Aïd Al-Fitr en 1916 ; pendant la Première Guerre mondiale. En effet, ce lieu de prière a été construit par Gottlieb Wilhelm Leitner, un juif hongrois étudiant les langues et les cultures de l’Inde et du Moyen-Orient. Par ailleurs, il est venu en Angleterre pour étudier au King’s College de Londres où il a été nommé professeur de droit arabe et islamique après l’obtention de son diplôme.

Leitner est devenu plus tard le principal de l’Université du Collège du gouvernement au Pakistan. En 1881, il retourne en Angleterre pour fonder un centre d’étude des langues, de la culture et de l’histoire orientales. Il a trouvé un bâtiment convenable et a fait construire une mosquée au profit des étudiants musulmans ; qui sont représentés sur l’une des images publiées, tout en partageant une table à l’Aïd Al-Adha en 1916.

Désaffectée puis rouverte

La plus ancienne mosquée britannique a été nommée d’après le sultan Shah Jahan ; Bégum de Bhopal, qui a financé en partie sa construction. Shah Jahan était en effet l’un des quatre dirigeants successifs ou « Begums » de l’ancien État indien de Bhopal entre 1819 et 1926.

Par ailleurs, la mosquée Shah Jahan a été utilisée comme lieu de culte par des membres musulmans de la maison de la reine Victoria, dont Abdul Karim, le sujet du film de 2017 « Victoria & Abdul ».

À la mort de Leitner en 1899, la mosquée est devenue désaffectée ; mais elle a été réparée et rouverte en 1913. Elle a été soutenue par d’éminents convertis britanniques à l’islam, dont Lord Headley. Enfin, pendant la Première Guerre mondiale, l’imam de la mosquée a demandé au gouvernement britannique d’accorder un terrain près de la mosquée comme lieu de sépulture.

La demande fut ainsi acceptée et en 1917, et 19 soldats indiens britanniques y furent enterrés.

Source Heure Priere