La population israélienne approche les 9 millions d’habitants dont 6,6 millions de Juifs

Début 2019, Israël compte près de 9 millions d’habitants dont 6,6 millions de Juifs et près de 1,9 million d’Arabes, a rapporté lundi le Bureau central des statistiques israélien. Au total, environ 8 972 000 personnes vivent en Israël au 1er janvier 2019, selon les estimations du CBS. Sur ces près de 9 millions de personnes, environ 74,3% (soit 6 668 000) sont Juifs et environ 1,88 million, soit 20,9% de la population, sont Arabes, tandis que 426 000 (4,8% du total) ne sont ni juifs ni arabes. Une grande partie de cette troisième catégorie sont des immigrés non juifs d’Europe de l’Est qui se sont installés en Israël sous le droit de retour après la chute du mur de Berlin en 1989.Lire la suite sur tel-avivre.com