La population de célibataires à Tel-Aviv explose !

En l’honneur de Tu B’Av, la Journée de l’amour en Israël, le Bureau central des statistiques a publié une série de données sur le mariage en Israël.

Selon les données, les taux de mariage en Israël sont beaucoup plus élevés que la plupart des pays européens, mais à un âge plus avancé. Au cours des dernières décennies, l’âge moyen du mariage a augmenté, en particulier chez les juifs.

En 2015, 53,579 couples étaient mariés dans des établissements religieux en Israël, dont environ 73% juifs. Au cours de la même année, 9,299 mariages d’israéliens ont eu lieu à l’étranger.

En ce qui concerne l’âge moyen des mariés en Israël: il est de 27,5 ans pour les hommes et de 25,2 ans pour les femmes. Et concernant plus précisément les juifs, l’âge moyen des mariés est de 28 ans. En comparaison de 1970, l’âge moyen était de 25 ans. De même, pour les mariées juives en 2015, l’âge moyen était de 26,1 ans, alors qu’en 1970, ce nombre se situait à 21.8 ans.

Par Valériane de Chardonnay – JSSNews