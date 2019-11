Introduction Freddy Eytan

Il est révoltant de constater que, dès le départ et à l'origine de ce jugement sélectif et discriminatoire, figure une décision contestée du ministre français de l'Économie et des Finances du 24 novembre 2016, obligeant à un étiquetage différencié des produits provenant des « territoires occupés » par Israël.