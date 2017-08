Un sondage récent a montré que les Israéliens souhaitent une politique plus ferme envers les Palestiniens. Et les Palestiniens, que veulent-ils hormis les meurtres et les massacres occasionnels d’Israéliens ? Dan Polisar du Shalem College a passé en revue 4000 sondages d’opinion réalisés depuis 2000. Il a constaté trois grandes idées récurrentes entretenues au sujet d’Israël : son […]