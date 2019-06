La phrase du jour reprise en Israël : « La politique israélienne est un grand bazar, le pays doit se reprendre en main » (Trump)

Selon The Times of Israel : « Trump a été perçu comme aidant le Premier ministre israélien alors qu’il faisait face à une réélection difficile en mars dernier. Dans les jours et les semaines qui ont précédé les élections du 9 avril, M. Trump a reconnu la souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan et a plus tard désigné le Corps des gardiens de la révolution iranienne comme un groupe terroriste – les deux étant considérés comme des cadeaux de campagne au Premier ministre.Lire la suite sur israelvalley.com