La police d’Israël, jalouse de la police tunisienne équipée de BMW (124 750 €)

C’est la photo du jour dénichée dans le magazine Dreuz : en Tunisie, les chefs de la police et de l’armée patrouillent le plus souvent en BMW (prix public: 124 750 € l’unité) ou en Land Rover. La Police israélienne comprend 35 000 hommes et femmes. Le prix moyen d’une voiture convenable est plus cher en Israël qu’en France, entre 100 000 et 120 000 NIS. Combien de BMW à 480 000 shekels sont-elles utilisées par les patrons israéliens de la police? Réponse : zéro.

(A savoir : Il y a six ans les ministres israéliens ainsi que le gouverneur de la banque centrale avaient plébiscité la Citroën C5 5 (Prix public constaté : 31 890€) au détriment de la BMW 528i.)Lire la suite sur israelvalley.com