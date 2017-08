Tel-Aviv (Yaïr Cohen). Israël est bien positionné pour développer le secteur de la cybersécurité et créer des technologies d’avenir. En effet, la sécurité a été une priorité sociale, culturelle et politique depuis la fondation du pays. Et depuis sa création, Israël a dû être en vigilance constante pour combattre et repousser les menaces ennemies. Il en est ressorti des dépenses militaires massives dans le domaine de la sécurité et particulièrement dans les branches les plus modernes de celle-ci.

La plus grande unité militaire de Tsahal est la légendaire 8200. C’est une unité d’élite spécialisée en cyber intelligence, considérée comme une des plus performantes de son genre dans le monde. Avec une culture qui ressemble particulièrement à celle des start up, les soldats travaillent en petit groupe, avec des ressources limitées, pour résoudre des problèmes existentielles. Les soldats doivent pour ce faire agir de manière créative et en permanence développer de nouvelles possibilités en matière de cyber sécurité.

Etant donné les facteurs culturels, politiques, et sociaux, l’expertise d’Israël en matière de cyber sécurité à naturellement évolué vers la sécurité des réseaux, les mécanismes d’identification et de lutte contre la fraude et la protection des données. En effet, Israël est devenu leader dans ces domaines avec des entreprises comme CheckPoint, et CyberArk expert en protection des données.