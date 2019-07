La plante miracle qui transforme les eaux usées en cristal (Vidéo)

Des chercheurs israéliens se sont penchés sur le traitement des eaux usées en utilisant les caractéristiques de Dame Nature. Lutter contre la pénurie d’eau et la pollution des nappes phréatiques sont parmi les grands défis de la planète, notamment dans les pays au climat aride. Israël en fait partie et tente de s’adapter au manque d’eau en s’investissant dans toutes les technologies de recyclage des eaux usées et de désalinisation……..Détails……..