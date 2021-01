La photo réconfortante : Des bédouins nettoient un cimetière juif profané

Une source de lumière à Névatim dans le désert du Neguev en Israël. Ces Bédouins rénovent les tombes du cimetière juif profané.

Ces bédouins du mouvement ′′ les étoiles du désert ′′ sont venus rénover le cimetière juif qui vient d’être profanés. Ils ont réparé et redressé les pierres tombales, nettoyé et repeint les murets tagués d’inscriptions antisémites et d’injures en arabe.

Leur démarche a été salué par la presse israélienne. Mais ce sont surtout les familles dont les proches reposent dans ce cimetière qui ont aprécié la démarche.

« Nous avons été profondément choqué par le saccage des sépultures de nos proches. Nous pensons que ce sont des jeunes du village bédouin voisin qui sont à l’origine des dégradations », explique Tom. La tombe de son père a été littéralement jetée à terre. « Le fait que ce sont des volontaires de ce même village qui ont proposé de réparer les dégâts apaise notre colère », reconnait-il.