La photo improbable: devinez qui se trouve sur cette photo de famille ?

Une famille en vacances. Certes. L’image du bonheur, dans les années 70. Ce cliché est surtout un témoignage unique de l’enfance dorée du plus grand terroriste de tous les temps.

Car cette belle famille souriante est la famille Ben Laden en vacances en Suède. Où se trouve celui qui dirigera plus tard le réseau islamique Al Qaïda et menacera la quiétude de la planète ? Il est le second en partant de la droite (haut vert et pantalon bleu).