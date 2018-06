La petite-fille de Mireille Knoll à l’ONU : “C’est mon devoir de me tenir devant vous et de vous exhorter à vous réveiller”

La petite-fille de Mireille Knoll, Karen Brosh, a exhorté jeudi le monde à lutter contre l’antisémitisme.

“C’est mon devoir de me tenir devant vous aujourd’hui et de vous exhorter à vous réveiller, car le monde change et les gens doivent se sentir en sécurité dans la rue”, a-t-elle déclaré lors d’une conférence sur l’antisémitisme organisée à l’ONU par l’ambassadeur d’Israël aux Nations unies, Danny Danon.Lire la suite sur lemondejuif.info