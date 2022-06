Le manque de praticiens est dû à la flambée démographique, au départ à la retraite des médecins immigrés de l’ancienne Union soviétique et à l’émigration des praticiens israéliens à l’étranger. Comment remédier à cette pénurie ? Par Noémie Grynberg pour notre partenaire ISRAEL MAGAZINE.

La Pénurie de Médecins en Israël : Quelles solutions ?

Partout dans le monde, la carence de médecins nuit à la qualité des soins fournis à la population en général et à l’accessibilité, à l’efficacité et à la sécurité des soins. La pénurie de médecins généralistes et spécialistes est devenue un grave problème social et humain mettant en cause l’avenir de la santé publique. Inversement, un nombre suffisant de praticiens entraîne de meilleurs résultats pour la santé donc une population en mieux portante.

Mais en Israël, plus que dans aucun autre pays de l’OCDE, plusieurs facteurs posent de sérieux défis aux médecins et alourdissent leur fardeau : travail en équipe interdisciplinaire, complexification des cas à traiter, problèmes économiques, juridiques et d’opinion publique à négocier, défaut d’infrastructures médicales et roulement rapide de patients par lit. Ainsi depuis une dizaine d’années déjà, l’Etat hébreu se voit confronté à une grave insuffisance de praticiens dont les manques se font davantage sentir en périphérie. Un constat critique. Pourquoi ?

Les raisons de cette pénurie de médecins

D’abord le faible nombre de médecins est dû à la croissance démographique explosive du pays de 40% entre 2000 et 2017. En 2018, il y avait 3,1 médecins pour 1 000 habitants, soit moins que la moyenne de 3,6 dans les pays de l’OCDE. En effet, Israël compte 6,8 diplômés en médecine pour 1 000 habitants contre 12,1 en moyenne dans l’OCDE, pour un taux d’occupation des hôpitaux de 93,8%, le deuxième plus élevé des pays développés et largement supérieur à la moyenne de 75,5%.

Ensuite l’Etat hébreu est le seul de l’OCDE à ne pas avoir vu son nombre de praticiens augmenter depuis 2000 alors que nombre d’entre eux atteignent l’âge de la retraite. Environ 50% des médecins israéliens ont plus de 55 ans (contre 34% dans l’OCDE). Selon les données du ministère de la Santé 2019, sur quelque 18 000 spécialistes enregistrés, 24% d’entre eux ont plus de 65 ans. Ainsi dans certains domaines, les jeunes docteurs ne remplacent pas les retraités à un taux compensatoire.

En outre, les femmes – qui forment près de la moitié du personnel médical – ont tendance à prendre leur retraite plus tôt que les hommes et travaillent moins d’heures au cours de leur carrière.

Enfin, le nombre de médecins immigrants en Israël a diminué au cours de la dernière décennie.

Certaines disciplines souffrent plus que d’autres

Près de 200 postes en psychiatrie sont vacants au sein de l’hôpital public, des cliniques et autres centres de soin, selon les estimations. Sans compter qu’environ 10% des médecins agréés, notamment les anesthésiologistes (thérapie qui se consacre aux soins globaux du patient qui subit une chirurgie et au soulagement de la douleur), une spécialité rare ici, vivent à l’étranger depuis au moins un an.

Selon l’Association Médicale israélienne, les soins de première urgence souffrent particulièrement du manque de praticiens. Il s’agit d’un phénomène préoccupant car le nombre de médecins de cette spécialité est souvent corrélé à une meilleure santé publique et un moindre recours aux soins. L’offre de médecins de premier recours est associée à une augmentation de la durée de vie, à une diminution de la mortalité par cancer, par maladie cardiaque et accident vasculaire cérébral.

Les pénuries de spécialistes peuvent amener les patients à surcharger la médecine générale, ce qui aggrave le déficit de médecins de premier recours. Dans les services, elles entraînent des délais d’attente plus longs et une restriction sévère de l’accès à des soins spécifiques pour les patients vivant dans les zones où les carences sont les plus graves. Conclusion : sans soins de première nécessité, le système de santé pourrait devenir de plus en plus fragmenté et inefficace, ce qui conduirait à des traitements de moindre qualité. Par conséquent, il est probable qu’un défaut de médecins de soins de première urgence et de spécialistes conduit à de moins bons résultats en matière de santé et à un plus grand nombre de décès prématurés et évitables.

Comment pallier l’insuffisance générale ?

Le problème est devenu si aigu que la Commission de la fonction publique a autorisé les hôpitaux publics désespérés à réengager des praticiens retraités et à bien les payer. La nouvelle directive cible les spécialités les plus touchées, notamment la psychiatrie, la médecine interne, la médecine d’urgence, la médecine réadaptative, la médecine nucléaire et la médecine traumatique.

Dans l’état actuel des choses, de nombreux établissements ont donc convaincu les praticiens arrivés à l’âge fatidique de 67 ans de ne pas prendre leur retraite. Les médecins sont autorisés à rester à leur poste jusqu’à 70 ans. Par exemple, le centre médical Sheba de Ramat Gan, le plus grand hôpital d’Israël, emploie environ 150 praticiens de 70 à 73 ans, voire plus âgés, qui travaillent à mi-temps.

D’autre part, début 2019, le ministère de la Santé et le Conseil de l’enseignement supérieur ont mis en place un programme permettant d’augmenter chaque année d’au moins 25% le nombre d’étudiants en médecine : de 750 à 950, voire 1 000.

Assurément, selon les professionnels, pour remédier aux besoins, il faut effectivement augmenter le nombre de places dans les facultés, notamment dans le cursus de chirurgie générale ou pédiatrique, de neurologie, de gastroentérologie, de cardiologie et autres.

L’Alyah

Par ailleurs, pour parer à l’insuffisance de praticiens, Israël facilite leur processus d’immigration, notamment des États-Unis. La plupart des professionnels formés là-bas n’ont besoin ni de suivre des cours complémentaires, ni de passer d’examens pour pouvoir exercer en Israël. Cependant, les médecins certifiés par le Conseil scientifique du ministère de la Santé israélien doivent terminer une période d’adaptation de trois à six mois au cours desquels ils ne sont pas encore totalement indépendants. Dernièrement, en octobre 2019, 60 médecins d’Europe orientale et du Commonwealth sont arrivés au Centre médical Rambam à Haïfa pour préparer l’examen d’agrément du ministère.

Enfin, le développement de la e-santé, grâce à l’innovation, pourrait également répondre aux demandes des patients sans dépendre d’un rendez-vous chez le médecin. L’Intelligence Artificielle, remplaçant les praticiens, peut aussi bien que les humains, rapidement identifier un grand pourcentage de diagnostics médicaux nécessitant un traitement.

L’hôpital virtuel répond lui aussi à la pénurie de personnel de santé en fournissant à distance des services d’infirmières, de médecins, de travailleurs sociaux, de physiothérapeutes et de pharmaciens. De la sorte, la télémédecine développée par l’Etat hébreu tend à remplacer les visites médicales via un nouvel appareil qui permet aux patients un auto-examen précis de la maison. Ou quand le malade devient son propre médecin. Il fallait y penser.

SOURCE: ISRAEL MAGAZINE

Découvrez un exemplaire du magazine gratuitement