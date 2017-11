Les touristes ne manquent pas d’en ressentir les effets et ce depuis longtemps déjà : la parité du shekel ne cesse d’augmenter face à l’euro et au dollar. Comme, en plus, le coût de la vie est élevé en Israël, les touristes doivent payer plus cher que chez eux pour recevoir moins. Un récent rapport de la Deutsche Bank confirme la hausse continue du shekel qui est actuellement surévalué de 9,2 à 10 pour cent. Lire la suite sur israelvalley.com