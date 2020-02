La paix n’est pas pour demain si l’on en croit ce sondage palestinien

Le 11 février 2020, le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes (PCPSR) de Khalil Shaqaqi a publié les résultats de son dernier sondage d’opinion trimestriel.

Le sondage, qui a eu lieu un mois plus tôt que d’habitude, a principalement porté sur les positions du public palestinien sur le plan Trump. Les Palestiniens ont été interrogés en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza entre le 5 et le 8 février 2020. Les résultats sont les suivants (Site Internet du PCPSR, 11 février 2020) :