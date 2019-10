La nuit tombe sur les rives de la mer Morte. Plus de 5 000 chrétiens sont là.

La nuit tombe sur les rives de la mer Morte. Des projecteurs sont braqués pour un spectacle qui se veut grandiose vers les falaises d’Ein Gedi, non loin des ruines de la forteresse de Massada, haut lieu de résistance du peuple juif. Il y a de la lumière et du son. Plus de 5 000 chrétiens d’une centaine de nations participent à la 40e fête annuelle des Tabernacles, parrainée par l’Ambassade chrétienne internationale de Jérusalem (Icej), une organisation de soutien à Israël qui appuie et finance la colonisation juive en Cisjordanie occupée.Lire la suite sur israelvalley.com