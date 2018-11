La nouvelle perle architecturale de Tel-Aviv

Le nouvel immeuble ToHA à Tel-Aviv est incontestablement l’un des plus remarquables d’une ville en constante évolution. Rien d’étonnant à cela, car il a été conçu dans les bureaux londoniens d’une star de l’architecture israélienne : Ron Arad pour qui l’immeuble devait essentiellement remplir sa fonction, c’est-à-dire offrir des espaces de bureau.

« Notre objectif n’était pas de réaliser une construction iconique. Je crois fermement qu’esthétique et fonctionnalité ne sont pas antagonistes mais au contraire complémentaires. Et je refuse de participer à la course à l’immeuble le plus haut ou le plus beau ».

Les deux tours de ce bâtiment en L sont hautes de respectivement 28 et 63 étages. Chaque bureau est inondé de lumière et les toits offrent un large espace public. La forme particulière de l’immeuble qui dispose d’une surface utile de 5 000 mètres carrés permet d’exploiter de manière optimale les 1 500 mètres carrés sur lesquels il est construit.

Situé en face des célèbres tours Azrieli, l’immeuble ToHA apporte encore un plus à l’un des quartiers de Tel-Aviv qui a le plus évolué ces dernières années.

SOURCE: Groupe Israël-Suisse