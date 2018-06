La nouvelle invention du fondateur de Waze

Le génial inventeur de Waze a remis ça. Mais quelle est donc son nouveau coup de génie ? Un indice : ce qui est dû est dû mais pas plus ! Voilà qui est dit !

Et pourtant tous ceux qui ont la chance ou le besoin de voyager un peu partout à travers le monde peuvent témoigner combien il leur faut se démener et viser juste pour bénéficier de cette détaxe des plus légales, le remboursement de la TVA ! Et l’on n’ose indiquer aucun chiffre si ce n’est celui-ci : Plus de 90% des demandes n’atteignent jamais les poches des touristes !

Petit rappel des origines de Waze.

Une application l’autre, Waze devient peu à peu « THE » compagnon indispensable ! La saga des « Waze » commence avec un guide virtuel d’un emploi si facile que tout un chacun imagine mal qu’il ait pu ne pas exister !

Ce bienveillant Cicérone israélien vous mène où vous voulez (d’une voix féminine, masculine, voire la vôtre), selon tous les critères possibles dont la densité du trafic mis à jour en temps réel. Elargi aux trains et autobus, Waze renseigne les futurs passagers sur les parcours à suivre et leurs horaires appropriés ».

Nouveau Zorro prêt à venir à votre secours : Vive « ReFundit » !

Après avoir vendu l’application navigation à Google pour plus de 1 milliard et demi de dollars en 2013, Uri Levine, génial fondateur de Waze, de mettre sur le marché son nouveau bébé.

Nommé « ReFundit » cette application est la solution pour faciliter grandement le processus de remboursement de TVA fastidieux pour tous et plus particulièrement pour des vacanciers dont ce n’est pas la préoccupation première !

De fait, suivant la ligne de conduite qui leur a si bien réussi avec Waze, Uri Levine et Ziv Tirosh ont décidé de lancer ce projet pilote dans nombre de pays européens, plus de 50 dans un premier temps, à commencer par la Slovaquie, premier pays à avoir acheté Waze ! Dommage pour le pays visité, tant mieux pour ses visiteurs !

Comment ça marche ?

L’application « ReFundit » est un moyen simple de récupérer la TVA grâce à un processus numérique qui n’a besoin que d’enregistrer les factures que vous aurez scannées au fur et à mesure de vos achats et soumettre les demandes de remboursement de la TVA aux autorités fiscales avant votre arrivée à l’aéroport.

Ainsi le voyageur que vous êtes pourra obtenir ces fameux remboursements sans devoir perdre son temps dans de longues files d’attente, sans devoir présenter une paperasse incroyable ni remplir tous ces formulaires obligatoires, avec le risque pour finir de ne rien récupérer du tout.

Et combien ça coûte ?

Toute peine mérite salaire ! « ReFundit » ne vous retiendra qu’une modique commission de 9%-10%, un taux des plus raisonnables par rapport au service rendu, mieux encore, le plus bas du marché !